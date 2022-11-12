الإعلامي يوسف الحسيني: 120 رئيسا وملكا وصلوا مصر خلال قمة المناخ

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة أعدت مشروعات متكاملة تتناسب مع التغيرات المناخية قبل قمة المناخ؛ للتأكد من الإعداد الكامل لملف طلب التمويل من المنظمات الأممية، لافتا إلى أن مصر قدمت ملف التمويل في قمة المناخ الحالية وبناء عليه استجاب العديد من الدول والجهات المانحة للمشروع بالدعم والتنفيذ.

مشروعات بيئية يجري تنفيذها في مصر

وأوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدول الكبرى تدرك جيدا مسؤوليتها وحجم الأضرار التي سببتها في كوكب الأرض؛ لذلك تدعم الدول النامية والمتأثرة في إنشاء مشروعات تنموية تخفف من حجم التلوث على مستوى كوكب الأرض، لافتا إلى أن مصر نجحت في حصد 10.7 مليار دولار نظير مشروعات بيئية يجري تنفيذها في مصر، بالإضافة لحالة من الرواج السياحي والسمعة الدولية؛ إذ وصل لمصر ما يقرب من 120 رئيسا وملكا وأميرا وسلطانا وتحديدا بمدينة شرم الشيخ.