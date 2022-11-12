رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الإعلامي يوسف الحسيني: 120 رئيسا وملكا وصلوا مصر خلال قمة المناخ

كتب:

محمد أيمن سالم
11:19 م | السبت 12 نوفمبر 2022
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة أعدت مشروعات متكاملة تتناسب مع التغيرات المناخية قبل قمة المناخ؛ للتأكد من الإعداد الكامل لملف طلب التمويل من المنظمات الأممية، لافتا إلى أن مصر قدمت ملف التمويل في قمة المناخ الحالية وبناء عليه استجاب العديد من الدول والجهات المانحة للمشروع بالدعم والتنفيذ.

مشروعات بيئية يجري تنفيذها في مصر

وأوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدول الكبرى تدرك جيدا مسؤوليتها وحجم الأضرار التي سببتها في كوكب الأرض؛ لذلك تدعم الدول النامية والمتأثرة في إنشاء مشروعات تنموية تخفف من حجم التلوث على مستوى كوكب الأرض، لافتا إلى أن مصر نجحت في حصد 10.7 مليار دولار نظير مشروعات بيئية يجري تنفيذها في مصر، بالإضافة لحالة من الرواج السياحي والسمعة الدولية؛ إذ وصل لمصر ما يقرب من 120 رئيسا وملكا وأميرا وسلطانا وتحديدا بمدينة شرم الشيخ.

 

اقرأ المزيد:

الإعلامي يوسف الحسيني: مشروعات بقيمة 10.7 مليار دولار في مصر ناتجة عن قمة المناخ

محافظ الدقهلية لـ«يوسف الحسيني»: عدد ضحايا حادث السير 20 متوفى وزيادة قيمة التعويض

استشاري طاقة لـ يوسف الحسيني: تكنولوجيا جديدة لتنقية غازات المصانع القائمة

يوسف الحسيني: المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات تروج لمزاعم كاذبة

استشاري طاقة لـ«يوسف الحسيني»: توقيع 19 اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر
بقلم محمد أيمن سالم