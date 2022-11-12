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الإعلامي يوسف الحسيني: مشروعات بقيمة 10.7 مليار دولار في مصر ناتجة عن قمة المناخ

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محمد أيمن سالم
11:11 م | السبت 12 نوفمبر 2022
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العالم يعرف جيدا أن الرؤية المصرية تنص على ضرورة وجود خطوات تنفيذية في قمة المناخ؛ لتصبح القمة الـ27 أول قمة تنفيذية بعد cop26 التي امتلأت بالتوصيات، لافتا إلى أنه خلال أيام يجري إعلان الحصاد الكامل للمؤتمر.

الأمم المتحدة تتحمل التكلفة بالكامل

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن البعض يسأل عن تكلفة قمة المناخ ومن المسؤول عنها: «التكلفة في حدود 15 مليار وفقا لما حاول الإخوان ترويجه، وغالبا الرقم سليم ولكن التكلفة على عهدة الأمم المتحدة التي تتحمل التكلفة بالكامل»، لافتا إلى أن الفائدة من المؤتمر تعود على مصر، إذ وصلت المشروعات الموقع على إنشائها في مصر 10.7 مليار دولار.

التخلص من الوقود الأحفوري

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن هناك بعض البلاد تدرس ملف الأضرار والخسائر وتطالب المجتمع الدولي بمبالغ مالية كبيرة تعويضا عن الأضرار، على أن تودع الأموال في البنوك المركزية للدولة، لافتا إلى أن تلك الدول لم تحصل على شيء لأن هذه الطريقة ليست من الأولويات: «الأمم المتحدة تنظر للأمر من أجل تحسين الظروف بشكل فعلي ومنها التخلص من الوقود الأحفوري وإنشاء مشروعات تساعد في التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

 

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