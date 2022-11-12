موفد التليفزيون لـ«يوسف الحسيني»: يوم التكيف والزراعة في COP 27 إحياء لرئة الأرض

قال يوسف عابدين، موفد التلفزيون المصري بمدينة شرم الشيخ، إن قمة المناخ تشهد فعاليات اليوم الخامس من الأيام التي تتناول ملفات وموضوعات محددة، لافتا إلى أن ترتيب وتنسيق الموضوعات يؤكد أن جميعها تشترك في إطار دفع الجهود للتكاتف من أجل دعم الدول الأقل نموا والأكثر تضررا.

إحياء رئة الأرض

وأوضح «عابدين» خلال مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن اليوم كان نصيب قضية التكيف والزراعة، التي تعتبر إحياءً لرئة الأرض، التي كادت أن تحترق بسبب الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن مصر تتحدث باسم القارة الأفريقية في قمة التنفيذ والتخلي عن مسألة الوعود المجردة، لتتم ترجمة الجلسات على أرض الواقع من خلال نقاشات بين الوزارات والمفاوضين.

مدى الضرر الذي لحق بالدول الأفريقية

وأشار موفد التلفزيون المصري إلى أن جلسة الأمس بين وزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الأمريكي جون كيري ناقشت التكيف، ومدى الضرر الذي لحق بالدول الأفريقية بالرغم من أنها الأقل تسببا في الانبعاثات الحرارية، موضحا أن الدول الكبرى يجب أن تعمل على دفع الجهود التنموية، حيث انخفض نصيب التكيف من نسبة التمويل ووصلت إلى 20% من الإجمالي.