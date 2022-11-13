نجوم الفن ينعون الموسيقار الراحل محمد سلطان: ربنا يلهمنا الصبر

سيطرت حالة من الحزن على صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا بعد إعلان خبر وفاة الموسيقار محمد سلطان منذ قليل، بشكل مفاجئ، وحرص عدد كبير منهم على نعي الفنان الراحل والدعاء له.

وجاءت تعليقات الفنانين كالتالي:

نعى الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الموسيقار محمد سلطان، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي للأمة الإسلامية المغفور له بإذن الله وصديق العمر الموسيقار محمد سلطان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

دنيا عبدالعزيز تنعى محمد سلطان

ونشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صوره تجمعها بالموسيقار الراحل، وعلقت عليها: «وفاة الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان، الله يرحمه، ادعوله».

سيمون تنعى محمد سلطان

أما الفنانة سيمون، قالت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «وفاة الفنان محمد سلطان.. اتشرفت بالعمل معه في مسلسل حدث في الهرم.. هو من أجازني كمطربة في النقابة الله يرحمه».

ونعى الشاعر عوض بدوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: «المبدع الراقي الخلوق.. الموسيقار الكبير محمد سلطان في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته بإذن الله».