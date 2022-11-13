نادية مصطفى تكشف الجوانب الإنسانية في حياة محمد سلطان: كان رحيما بكل الحيوانات

نعت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الموسيقار محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي.

نادية مصطفى: محمد سلطان كان مصدر فرحة

وكتبت نادية مصطفى، كلمات مؤثرة كشفت فيها عن الجوانب الإنسانية في حياة الموسيقار الراحل محمد سلطان: «الكلام مخنوق في حلقي مش قادرة غير أني أدعيلك يا رب يكرمك على قد ما أكرمتني، وعلى قد ما كنت مصدر فرحة وطاقة إيجابية واطمئنان لي يا رب يثبتك ويجعل مسكنك أعلى منازل الجنة، لم تكن بالنسبة لي الموسيقار العظيم أو الأستاذ والقدوة والأب والأخ والصديق فقط بل كنت السند وكنت البركة التي كنت أستشعرها في إحساسي بالأمان مع كل تفصيله في حياتي».

نادية مصطفى تنعى محمد سلطان بكلمات مؤثرة

وأضافت نادية مصطفي: «لم لا وقد كنت تدعو لي مع كل صلاة وكنت دائما معي بقلبك وعقلك في كل تفصيلة في حياتي أيضا، وأشد ما يحزنني أني أول مرة أكون مش جنبك، ولأنك الإنسان المحترم النقي الطيب الحافظ لكتاب الله الوفي لكل صديق، الرحيم بكل مخلوقات الله حتى الحيوانات التي كانت في رعايتك سواء الخيل أو الكلاب وأخيرا القطط.

واختتمت: «ثقتي في الله كبيرة بأنك في الجنة، وداعا يا غالي، وداعا يا أحن إنسانة، وداعا أبي وأخي وصديقي إلى أن يحين اللقاء».