نانسي بيلوسي: لم أناقش مستقبلي في قيادة الكونجرس الأمريكي.. ننتظر نتائج الانتخابات

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الأحد، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنها لم تتخذ قرارا بشأن خطواتها التالية في الكونجرس الجديد، موضحًة أن أي قرار يتعلق بالترشح للرئاسة يعتمد على أسرتها وزملائها الديمقراطيين.

وفي إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن كيفين مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، يقترب من رئاسة المجلس في حالة الفوز بالأغلبية، ردت أنها تريد رؤية نتائج الانتخابات أولا.

وقالت: «دعونا نجتاز الانتخابات، حسنا؟ لم يفوزا بعد»، مضيفةً: «بعد انتهاء الانتخابات، واعتمادا على الأغلبية ستكون هناك أحكام داخل الحزبين حول كيفية المضي قدمًا للترشح».

بيلوسي: ما زال هناك أمل لفوز الديمقراطيين بأغلبية النواب

وأجابت بيلوسي بالنفي، ردًا على سؤال عما إذا كان مكارثي يمتلك السيطرة على مجلس النواب، وقالت: «لماذا أحكم على شيء قد يحدث وقد لا يحدث أبدا؟ لكن الأمر متروك لشعبه بشأن الكيفية التي يريدون أن يقودوا بها».

وتابعت: «أنا فخورة جدا بمرشحينا الديمقراطيين، ومنافسينا.. من كان يظن قبل شهرين أن هذه الموجة الحمراء ستتحول إلى قطرة صغيرة جدا».

انتخابات الكونجرس.. الشيوخ للديمقراطيين والنواب للجمهوريين

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن الديمقراطيين استطاعوا الحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ، وذلك في ظل استمرار عمليات التصويت، وتركن وسائل الإعلام في إعلان فوز الديمقراطيين قبل انتهاء التصويت، إلى أن الديمقراطيين حصلوا على 50 صوتا مقابل 49 للجمهوريين، ويبقى معقد واحد عن ولاية جورجيا، سيحسم في الشهر المقبل، وفي حالة التعادل ستحسم نائبة الرئيس كامالا هاريس الفوز للديمقراطيين.

وعلى النقيض، تميل الأوضاع في مجلس النواب في صالح الجمهوريين، الذين يحتاجون لـ7 مقاعد، بعد حصولهم على 211 من الأصوات، مقابل 204 للديمقراطيين، مع بقاء 20 مقعدا فقط للتصويت.