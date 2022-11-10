تقدم الجمهوريين في انتخابات «الشيوخ» بنيفادا.. وزلة لسان جديدة من بايدن

تواصل ظهور مؤشرات نتائج التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تقدم الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية نيفادا بعد فرز 81% من الأصوات، فيما تعرض الرئيس جو بايدن، لزلة لسان جديدة عند حديثه عن انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجمهوريين تقدموا في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية نيفادا بعد فرز 81% من الأصوات، فيما قالت «سي إن إن»، إن الحزب الديمقراطي تقدم في ولاية أريزونا بعد بعد فرز 74% من أصوات الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، لموقف محرج جراء زلة لسان جديدة، وقال خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على انسحاب القوات الروسية من منطقة خيرسون، إن السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من «الفلوجة»، مضيفا: «أقصد خيرسون».

وقال بايدن، في المؤتمر الصحفي، إن الشعب الأمريكي قال كلمته في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

بدورها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى إعادة انتخاب اثنين من الديمقراطيين في بنسلفانيا وتينيسي لمجلس النواب، بعد وفاة عضوين في شهر أكتوبر الماضي.

6 ديسمبر المقبل.. الجولة الثانية في انتخابات حاكم «ولاية جورجيا»

بدوره، قال سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، إن نتيجة انتخابات حاكم الولاية ستُحسم في الجولة الثانية من التصويت في 6 ديسمبر المقبل، لعدم تمكن أي من المرشحين الديمقراطي، الحاكم الحالي للولاية، رافائيل وارنوك ومسه الجمهوري هيرشل ووكر من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وأشارت نتائج فرز 98% من الأصوات إلى أن وارنوك حصل على 49.4% من الأصوات، فيما حصل ووكر على 48.5%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: مستقبل الولايات المتحدة واعد للغاية

وأشار بايدن، إلى عدم حدوث الموجة الحمراء العملاقة التي توقع البعض أنها ستأتي خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الحديث عن خسارة ما بين 30 إلى 50 مقعدا لم يحدث

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: «كان يوما جيدا للديمقراطية»، مضيفا أن الشعب بعث رسالة بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار

بايدن: الشعب يريد مني المضي قدما وتحقيق نتائج

وأعرب يايدن، عن استعداده للعمل مع الجمهوريين، مشيرا إلى أن مستقبل الولايات المتحدة واعد للغاية، فيماوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحديث عن إمكانية عزله بالسخيف، معربا في مؤتمر صحفي، عن اعتقاده أن الشعب يريد منه المضي قدما وتحقيق نتائج. وأضاف بايدن أن الأمريكيين بات ينظرون إلى الحديث عن محاولات العزل على أنه مجرد كوميديا ​​تقريبا

وفي وقت سابق، حث حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب على تأجيل إعلانه للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024 بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» المخيبة للآمال في البلاد، وفقا لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.