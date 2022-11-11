«الخارجية»: «بيلوسي» أكدت اهتمام واشنطن بعلاقتها الاستراتيجية مع مصر

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، رئيس مؤتمر «COP 27»، الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المتميز الذى يجمعهما فى شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال «شكرى»، خلال اجتماع موسع مع وفد مجلس النواب الأمريكى برئاسة نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب وأعضاء الوفد المرافق لها أمس، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، حريصة على الاستماع لوجهات نظر كافة الأطراف حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وتقريب وجهات النظر، موضحاً حرص مصر على تحقيق التوازن بين الطموحات والآمال المنشودة، وبين السياق الدولى الحالى وما يفرضه من تحديات، من أجل التوصل لنتائج قابلة للتنفيذ تعزز من عمل المناخ بمختلف جوانبه.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك فى إطار تعزيز الأمن الإقليمى وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وحرص أعضاء الوفد الأمريكى على التعرف على الموقف المصرى إزاء العديد من القضايا، وفى مقدمتها قضايا تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والحفاظ على البحار والسواحل.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أمس، أنها أجرت محادثات مثمرة وجيدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، أمس إنه علينا أن نصغى لمن تأثروا أكثر من غيرهم بأزمات المناخ.

وأوضحت «بيلوسى»، خلال مؤتمر صحفى على هامش مشاركتها فى مؤتمر المناخ «COP27» المقام فى شرم الشيخ: «الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أنه حين نبدأ العمل على التغير المناخى فإننا يجب أن نقوم به بالطريقة الصحيحة، ويجب أن نستمع لأكثر المتضررين، كالدول والشعوب المستضعفة».

رئيس مجلس النواب الأمريكى: جئنا إلى شرم الشيخ للحفاظ على كوكب الأرض

وتابعت: «نحن هنا فى شرم الشيخ للحفاظ على هذا الكوكب للأجيال المقبلة والحالية بطريقة مدمجة، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك».

وتطرقت رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى جهود بلادها فى إطار مواجهة التغير المناخى، قائلة إن «الكونجرس مرر قبل شهرين قانوناً تاريخياً، بالإضافة لأموال تم تخصيصها لمكافحة هذه الظاهرة».

وأضافت: «لدينا مسئولية لنحافظ على كائنات الله، ولدينا مسئولية تجاه أطفالنا، ولقد ناقشنا هذا الموضوع لسنوات طويلة، كنا نتكلم عن نجاة الكوكب، لكن نريد أكثر من ذلك، نريد تحقيق النجاحات، ومن خلال قانون خفض التضخم نعمل على ذلك»، معتبرة أن القانون أدى لحوار إيجابى جداً، ويعترف الجميع بأنه أحدث تغييراً كبيراً أو سيحدثه بالفترة المقبلة.

وقالت: «عندما نتكلم عن المناخ فإننا نتحدث عن الرعاية الصحية، وهذا القانون الجديد الذى صوتنا عليه يتعلق بالرعاية وكيفية توفيرها بطريقة متساوية، واستحداث الوظائف الجيدة».