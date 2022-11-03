بايدن بعد الهجوم على زوج بيلوسي: هناك الكثير من العنف السياسي

تجمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، علاقة وطيدة في ظل العمل المستمر منذ عدة سنوات خاصة أنها كانت تتولى المنصب أيام حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أزاحه بايدن، كما أن الأخير كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما منذ بضع سنوات، وهذا ما دفعه للتعليق على الهجوم على تعرض زوج بيلوسي لمحاولة قتل على يد شخص متهور.

بايدن يعلق على الهجوم ضد زوج بيلوسي

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الشخص الذي هاجم بول بيلوسي زوج رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، واصفًا إياه بـ«الحقير» رابطًا هذا الهجوم باليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية في إشارة إلى داعمي الرئيس السابق دونالد ترامب.

بايدن يوضح موقفه من الهجوم على زوج بيلوسي

وأضاف الرئيس بايدن، في تصريحات على هامش جمع تبرعات في مدينة فيلادلفيا خامس أكبر مدن أمريكا من حيث عدد السكان: «هذا أمر حقير، لا مكان له في أمريكا، هناك الكثير من العنف السياسي والكراهية، كما أنه من غير المعقول الترويج لمؤامرات مثل سرقة الانتخابات وخدعة كوفيد دون تعزيز بيئة من العنف الشديد، ما الذي يجعلنا نعتقد أن ذلك لن يؤدي إلى تآكل المناخ السياسي».

علاقة وطيدة بين بايدن وبيلوسي

وأشار الرئيس الأمريكي بايدن إلى أنه يجب على كل شخص أن يتمتع بضمير طيب يحتاج إلى الوقوف بشكل واضح لا لبس فيه ضد العنف، وحرص "بايدن" على مساعدة بيلوسي في السفر من العاصمة واشنطن إلى سان فرانسيسكو للوقوف على ملابسات الحادث وحيث يقع منزلها الذي تم الهجوم عليها ونُقل زوجها إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة عقب الاعتداء عليه بمطرقة في حادثة صدمت المجتمع الأمريكي.