التنمية المحلية:«حياة كريمة» أكبر برنامج لتطوير الريف المصري على مدار التاريخ

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد نموذجاً ملهماً للتنمية الشاملة التي تراعي الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية وتساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وأجندة أفريقيا 2063 وأجندة المناخ العالمية، وأعرب عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع أشقائنا الأفارقة والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدتهم في إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة إطلاق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية»، وذلك في يوم «الزراعة والتكيف»، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، المنعقد بشرم الشيخ.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تتناول واحدة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري وربما في العالم، وهي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تأتي على هامش قمة المناخ العالمي السابعة والعشرين التي تساهم مخرجاتها في إنقاذ الإنسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافي الأخضر المنشود.

مبادرة رئيس الجمهورية مثالاً على خبرة التعامل مع التحديات التنموية،

وقال «آمنة»، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري تعد مثالاً على خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية، حيث التزمت مصر في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والاساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وأقاليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية بها وعلى رأسها الريف المصري الذي يضم نحو 4600 قرية ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصري يشكلون 53% من سكان مصر .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن مبادرة «حياة كريمة» أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، قياساً لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الواسع، وإلى شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي تصل لنحو تريليون جنيه على ثلاثة مراحل إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.