سميرة سعيد ناعية محمد سلطان: «أول نجاحي في مصر كان من خلاله»

نعت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الموسيقار محمد سلطان الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

ونشرت سميرة سعيد صورا سابقة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: «لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ، محمد سلطان، ليس بالنسبة لي ملحناً فقط.. لكن كان صديقاً، كان قريباً وكان معلّماً.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة فايزة أحمد أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت».

وفاة محمد سلطان

ورحل عن عالمنا، منذ قليل، الموسيقار محمد سلطان، عن عمر ناهز الـ85 عامًا؛ إثر إصابته بأزمة قلبية.