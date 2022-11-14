زراعة مسطحات خضراء و20 ألف شجرة مثمرة بمصيف بلطيم للحد من تقلبات المناخ

أكد الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم بالمحافظة، يعد من المدن الخضراء الصديقة للبيئة بما تحتويه من مسطحات خضراء صديقة للبيئة تخطت نحو 150 ألف متر مساحات خضراء، وزراعة نحو 20 ألف شجرة مثمرة ونباتات متنوعة بما يجعلها مدينة خضراء ساحلية تساعد على الحد من تقلبات المناخ، وهي إحدى المدن التي لا يوجد بها ضوضاء لاستخدام وسائل نقل آمنة من حيث عوادم التلوث، ومطابقة للمواصفات البيئة.

زراعة مسطحات خضراء ل 150ألف متر

وأوضح «يحيى»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مدينة مصيف بلطيم تعد من أوائل المدن الساحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تساعد على الحد من التغيرات المناخية في مصر، علاوة على أنها مزار سياحي مهم بالإقليم وهو الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من طاقات العمل لجعل باقي مدن محافظة كفر الشيخ خضراء وصديقة للبيئة، وذلك عقب زراعة نحو 150 ألف متر مسطحات خضراء بالمصيف ومداخله.

التنوع بزراعة الأشجار

وأضاف أن التنوع في زراعة أشجار مثمرة أمر مهم يعود بالكثير من المنافع على المزارعين في كافة ربوع مصر، وهو الأمر الذي جعل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يهتم بزراعة مسطحات خضراء كبيرة بمصيف بلطيم.