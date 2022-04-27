الإسكندرية تتزين قبل عيد الفطر: طلاء الأرصفة وتقليم المسطحات الخضراء

استعدت أحياء الإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال فترة عيد الفطر المبارك التي تنطلق الأسبوع المقبل، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليفاته برفع كفاءة الحدائق والتشجير بنطاق الأحياء وطلاء الأرصفة بالتحديد على طريق الكورنيش الذي يكتظ بالمواطنين خلال فترات الأجازة ناهيك عن استعدادات الشواطئ.

تقليم حدائق غرب الإسكندرية

وأنهى حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، تقليم 100 نبات و8 نخلات ورفع كفاءة حدائق بشاير الخير 1، والجزر الوسطى بطريق القباري السريع، بالإضافة إلى قص النجيل في الجزر الوسطى بطريق القباري السريع وإزالة الحشائش والنظافة والري، كما تم تقليم 8 نخلات بميدان البورصة وشجرتين بشارع الأمان ورفع المخلفات والنظافة.

دهان البلدورات بشارع قصر رأس التين

فيما نفذ حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، دهان البلدورات بشارع قصر رأس التين، بالإضافة إلى غسيل جدارية المسجد الفارسي، والنصب التذكاري أمام نقطة شرطة الأنفوشي وأيضا الجدارية بمدخل القلعة، وذلك بتنسيق إدارة الرصد البيئي ووحدة التدخل السريع مع شركة نهضة مصر، وإدارة الطرق، وفي ضوء الاستعداد لاستقبال الأعياد، والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للحي واستقبال الزائرين.

تجميل طريق ملك حفني السياحي

فيما تابعت هدى أبو كليلة، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، الحالة العامة للشارع السكندري على طريق ملك حفني السياحي، وذلك للتأكد من رفع كفاءته من طلاء البلدورات وتقليم النخيل وتهذيب الأشجار، فضلاًعلى تطهير الترع والاهتمام بأعمدة الإنارة ورفع الأتربة بالشارع، وذلك في ضوء الاهتمام بالخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.