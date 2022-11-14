مصطفى فهمي يوجه رسالة لـ سمير صبري: «ياريتك لسه معانا وتحضر المهرجان»

أعرب الفنان مصطفى فهمي عن أمنيته بنجاح الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مثل الدورات الأربع، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز المهرجانات هي الورش والندوات التي تعقد في المهرجان بعد حفل الافتتاح وأنها تعتبر أساس المهرجانات وتشهد تجاذبا بين حاضري المهرجان.

رسالة للفنان الراحل سمير صبري

وأوضح «فهمي» خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المكرمين كانوا يستحقون التكريم منذ فترة، معبرا عن سعادته بتكريم لبلبة وكاملة أبوذكري والفنان الراحل سمير صبري والذي يعتبر أنه كان حبيب الكل.

ووجه مصطفى فهمي رسالة للفنان الراحل سمير صبري قائلًا: «كنت أتمنى تبقى لسه معانا وتحضر معانا المهرجان ده».

تفاصيل فيلم السرب

وكشف «فهمي» عن تفاصيل فيلمه القادم «السرب» والذي يتناول الضربة الجوية التي أمر بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حادث ليبيا الذي راح ضحيته 17 مصريا، مشيرًا إلى أنه سيقدم دور رئيس المخابرات المصرية والفيلم بطولة أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ومحمد ممدوح.