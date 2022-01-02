فاتن موسى: مصطفى فهمي «مادي جدا.. بيعايرني بهدوم جبهالي»

شنت الإعلامية فاتن موسى، هجومًا حادًا على طليقها الفنان مصطفى فهمي، بعد معايرته لها بما أنفق عليها من أموال، وقوله إنها طلبت منه شراء شقة بـ3 ملايين دولار في لبنان، وشرائه سيارة لها، وأنها مادية، إذ ردت: «أولا مبقاش فيه شقة في لبنان بـ3 مليون دولار، عشان لبنان بتمر بأزمة اقتصادية حادة جدًا»، خلال حوارها في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة «إم بي سي مصر».

هل يصح معايرة مصطفى فهمي بملابس اشتراها لي؟ دي أخلاق فرسان؟

وأضافت «موسى»، أن مصطفى فهمي مادي للغاية، «طول الوقت بيحكي في أرقام، مؤخرها كذا، وجبت لها عربية كذا، وجابت 18 شنطة هدوم من حر مالي، ومن نفقتي الخاصة»، متسائلة: «هي دي أخلاق الفرسان؟، دي أخلاق الراجل الشرقي العربي، بيعاير مراته بالهدوم اللي جبهالها، وبعدين مفيش واحدة بتدخل بشنطة، ده الناس اللي بتيجي تساعدنا في البيت بييجوا معاهم شنطتين، هو اللي ديما يقولي خففي الحاجات».

حتى لو جاب لي 200 شنطة هدوم.. الرجال قوامون على النساء

وتابعت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي: «كان ديما يقول خففي من حاجات البيت عشان مفيش مكان، كنت جايبة كذا شنطة، ومنها اللي وزعته، ومنها اللي رجعته لبنان، حتى لو هو جاب لي 200 شنطة، ازاي يعايرني بيهم، إذا مكنش الراجل يلبس ويكسي ويدلع مراته عشان تظهر معاه بشكل لائق، مين هيعمل كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا».