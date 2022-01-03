فاتن موسى: مصطفى فهمي كان بيقولي إنتي ملكي.. لا تروحي ولا تيجي ولا تشتغلي

وجهت الإعلامية فاتن موسى عدة رسائل لطليقها الفنان مصطفى فهمي، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز.

قالت فاتن موسى إن مصطفى فهمي مادي للغاية، «طول الوقت بيحكي في أرقام، مؤخرها كذا، وجبت لها عربية كذا، وجابت 18 شنطة هدوم من حر مالي، ومن نفقتي الخاصة، بيعايريي بالهدوم اللي جبهالي ومفيش واحدة بتدخل بشنطة».

فاتن موسى: حتى لو جاب لي 200 شنطة إزاي يعايرني بيهم

وعن تدخله في مقتنياتها الخاصة قالت: «كان دايما يقول خففي من حاجات البيت عشان مفيش مكان، كنت جايبة كذا شنطة، ومنها اللي وزعته، ومنها اللي رجعته لبنان، حتى لو هو جاب لي 200 شنطة، ازاي يعايرني بيهم».

واستنكرت حديثه عن نفقاتها على ملابسها وتسوقها قائلةً: «إذا مكانش الراجل يلبس ويكسي ويدلع مراته عشان تظهر معاه بشكل لائق، مين هيعمل كدة، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا».

فاتن موسى: مصطفى فهمي كان بيقولي إنتي ملكي

وأشارت إلى أنه كان يريد أم يتملكها وليست مجرد غيرة عادية: «مصطفى فهمي يتهمني بالغيرة عليه، وأنا مش بنكر، بس هو غيرته غيرة تملك، كان يقولي إنتي كلك ملكي، كنت بغير آه، بس كنت بصور معجباته طول الوقت، بس هو يقولي لا تروحي ولا تيجي ولا تشتغلي ولا تضحكي».

ونفت حديث الفنان مصطفى فهمي خرج في إحدى القنوات أنه كان متفقا معها ومع شقيقها على الطلاق قبل سفرها إلى بيروت، مؤكدةً أنه غير صحيح «وأنا مسافرة كانت عيونه مدمعة، وكان فيه كلام لأخر لحظة، وكان المفروض يسافر معايا، وكانت تذاكر الطيران الخاص به مقطوعة، وكان فيه علاقة زوجية كاملة»، لافتةً إلى أن سبب عدم سفره معها لبيروت الوضع الأمني في لبنان.