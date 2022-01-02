والد طليقة مصطفى فهمي: «حملته أمانة ولم يحفظها.. ورفضت حل مشاكلهما»

قال أحمد موسى، والد الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، إن الأخير تحدث معه منذ عام ونصف عن بعض المشكلات الزوجية التي يعاني منها مع ابنته، «اتصل بيّ وقالي شوية مشاكل، قولتله أنا أرفض أني أتدخل في حياتكم الزوجية، الخصوصية مطلوبة حتى لو كانت بنتي ولا أسمح لنفسي التدخل في حياتها، أنا حملته أمانة وهو ماكنش على قدر هذه الأمانة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة «إم بي سي مصر».

رفضت التدخل لحل مشاكل ابنتي مع مصطفى فهمي بسبب الخصوصية

وأضاف «موسى»، أنه قال نصا لمصطفى فهمي: «عيب عليا أدخل بينكم، أنت إنسان مربي وعندك أولاد وهي كبيرة وأنت كبير، أنت مش هترضى تكون هي تعبانة، ولا هي ترضى أنك تكون تعبان، ليه أدخل بينك أنت ومراتك».

وأوضح، أنه أول ما تعرف عليه في البداية عندما طلب مصطفى فهمي الزواج منها، قال له «أنا قدمتلك هدية عاوزك تحفظها بين إيديك، مش بطلب منك أي شيء خالص غير ده»، مؤكدا أن المحادثة الأخيرة قبل الطلاق بأيام قليلة لم يذكر له مصطفى فهمي أي مشكلة.

لم يكن لدي علم بوجود مشاكل زوجية قبل طلاق ابنتي من مصطفى فهمي

وتابع والد الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي: «قبل الطلاق بأيام بسيطة ماكنش فيه أي مشاكل، وهو اتصل بي، قولت له أنت في القلب ومكانك محفوظ، وهو بارك لي على خطوبة ابنتي، وقالي اعذرني مش قادر أنزل، قولتله مفيش مشكلة، ومقاليش هو أي مشكلة، ولا كان عندي أي خبر بالطلاق».