ليلى علوي: «بحس إن الفن بالنسبة لي نوع من التطهير»

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها لتكريم الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري وباقي المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى وجود أفلام مصرية جيدة تشارك في المهرجان هذا العام، مؤكدة أنه ليس من المهم أن تكون كل الأفلام المعروضة مصرية أو الأفلام الفائزة مصرية، مشددة على أهمية الخروج بنتيجة من هذه الأفلام.

ليلى علوي: أحضر كل عروض الأفلام

وأوضحت ليلى علوي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها حريصة على حضور عروض الأفلام والورش التي تعقد على هامش المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان بالنسبة لصناع السينما يبحث عن الجديد في هذه الصناعة وأحدث ما وصل إليه العالم فيها وما وصلت إليه الموضة والدراما وطريقة المعالجة.

وأشارت ليلى علوي أنها حينما تحضر عروض أفلام داخل المهرجانات تزيد من خبرتها الفنية نظرًا لاحتياجها الدائم للتجديد معتبرة أن الفن نوع من أنواع التطهير «بحس بالنسبة لي الفن نوع من أنواع التطهير ولما باخد فترة أتفرج فيها على أفلام بحس إني راجعة فريش»، مطالبة بأن يكون هناك مكان دائم ومخصص لعقد مهرجان القاهرة السينمائي على غرار مهرجان كان السينمائي الدولي.