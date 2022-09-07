ليلى علوي تسلم يحيى الفخراني درع تكريمه: «شكرا لأول من قدمني للناس»

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، الفنان يحيى الفخراني، فى احتفالية كبرى بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير، بجانب عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

ليلى علوي تسلم يحيى الفخراني درع تكريمه

وسلمت الفنانة ليلى علوي، درع التكريم للفنان يحيى الفخراني، وحرصت على توجيه رسالة خاصة له: «شكرا لأنك أول من قدمتني للناس، تعملت منك الكثير، أنا بحبك أوي وربنا يحفظك لينا ولأسرتك يارب».

وحرصت ليلى علوي على تقديم التحية للفنان يحيى الفخراني عقب دخوله المسرح لتكريمه، وهتفت له: «كلنا بنحبك يا يحيى».

تكريم الفنان يحيى الفخراني

وجاءت احتفالية الفنان يحيى الفخراني تحت عنوان :«يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني»، وقدمتها الإعلامية شافكي المنيري، بينما تحدث الفنان الكبير عن مشواره الفني، وأهم محطاته الفنية.

حضر الاحتفالية الكاتب الدكتور مصطفى الفقي، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة ليلى علوي، والمطرب هشام عباس، والمطرب وائل الفشني، والفنان جمال سليمان، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني رفقة أحفاده.

آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني، كانت في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، وتدور أحداثه حول تناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.