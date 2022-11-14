خروج قطار عن مساره في «ملبورن» الأسترالية «صور»

خرج قطار شحن عن مساره، غرب «جيلونج» جنوب غربي «ملبورن»، صباح اليوم الاثنين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار إعلام أسترالية، إلى عدم وجود بضائع خطرة على متن قطار الشحن، فيما قال موقع «ناين نيوز» الأسترالي، إن السائق لم يصب جراء الحادث ولم يكن هناك ركاب على متن القطار.

خروج 16 عربة من قطار الشحن عن المسار

وخرجت 16 عربة من قطار الشحن عن المسارات بين «إنفيرلي» و«جرينجب»، وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن التحقيق مازال جاريا في أسباب حادث خروج قطار الشحن عن مساره.

تعرض خطوط السكك الحديدية لأضرار خلال هطول الأمطار

وأظهرت صورا، أكثر من 20 حاوية شحن متناثرة، وفي وقت سابق، تعرضت خطوط السكك الحديدية، لأضرار خلال هطول الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء خروج قطار الشحن عن مساره، في وقت أبلغت فيه الأسر في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا عن انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها ولاية فيكتوريا الأسترالية،