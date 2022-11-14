ناهد السباعي تكشف تفاصيل فيلمها «19 ب»: أتوقع يحصل على جائزة مهرجان القاهرة

أبدت الفنانة ناهد السباعي سعادتها بتكريمها في الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أنها تشارك بفيلم «19 ب» مع المخرج أحمد عبدالله، موضحة أنها كانت تتمنى العمل معه، مؤكدة أن هناك صعوبات واجهتهم في تصوير الفيلم بسبب تصوير بعض الحيوانات الضالة ضمن أحداث الفيلم.

قصة الفيلم المشاركة به

وأوضحت ناهد السباعي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن بطل الفيلم شخصية تحب العزلة وغير اجتماعي وأنها كانت تحاول أن تجعله اجتماعيًا ليواجه مخاوفه.

وأعربت ناهد السباعي عن أمنيتها بأن يحصل الفيلم الذي تشارك به في المهرجان على جائزة، مؤكدة أنها لا تتوقع حصولها على جائزة أفضل ممثلة ولكنها متوقعة أن يحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم.

وتحدثت ناهد السباعي عن دور والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، مؤكدة أنها شخصية مثقفة وتنصحها بالقراءة دائمًا، وتتناقش معها دائمًا في السينما من زوايا مختلفة، مؤكدة أنها تمارس الرياضة دائمًا وتحرص على ممارسة «اليوجا».