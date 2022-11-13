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ناهد السباعي بـ«القاهرة السينمائي»: فيلمي الجديد يناقش علاقة الإنسان بالحيوان

كتب:

محمد أيمن سالم
08:21 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن فيلمها الجديد يناقش علاقة الإنسان بالحيوان، ومدى حبه للارتباط بالحيوان والعزلة معه، لافتة إلى إنها تشارك في حملة الرفق بالحيوان بقمة المناخ، للتوعية بالتعامل مع الحيوانات الضالة، «مبسوطة إن الناس بدأت تعرف يعني ايه التعامل مع الحيوان، وميكونش في أي تعدى أو اعتداء من الناس على الحيوان».

جاء ذلك خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

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بقلم محمد أيمن سالم