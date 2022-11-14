حسن الرداد: «تحت تهديد السلاح» أول فيلم مصري يعرض في ألمانيا من 60 سنة

كشف الفنان حسن الرداد تفاصيل فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، قائلا إنه تأليف السيناريست والكاتب أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي معربًا عن سعادته بالعمل مع مجموعة من النجوم في الفيلم، لافتًا إلى أنها تعتبر تجربة خاصة ويمكن أن تكون نقلة في مشواره الفني، وأنه أول فيلم مصري يعرض في السينما الألمانية للجمهور منذ 60 عاما.

قصة فيلم تحت تهديد السلاح

وأوضح «الرداد» خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن قصة الفيلم حقيقية ومستوحاة من أوراق وملفات المستشار الدكتور محمد أبوشقة المحامي وحدثت في ريف مصر، مشيرًا إلى أنه أعجب بأوراق الفيلم فور قراءته ووافق على بطولته.

أحداث الفيلم حقيقية وتلمس مشاعر المشاهدين

ولفت حسن الرداد إلى أن الفيلم يجسد شخصية شاب متزوج ولديه أطفال وتقع له حادثة تسبب غيبوبة له لمدة 4 سنوات وبعدما يفوق من غيبوبته يجد حياته تغيرت تمامًا في رحلة من الدراما والتشويق، مؤكدًا أنها أحداث حقيقية عاشها أحد الأشخاص ولذلك فأنها تلمس مشاعر المشاهدين.

وأكد حسن الرداد أنه يتمنى تقديم أدوار مختلفة وشخصيات مختلفة خاصة أنه تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في روايات أدبية عالمية وعربية، معربًا عن رغبته في تقديم أدوار صعبة ومعقدة.