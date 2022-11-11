مخرج فيلم «تحت تهديد السلاح»: أصعب المشاهد كانت بين حسن الرداد ومي عمر

أعرب المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، عن سعادته البالغة، بعد نجاح فيلم «تحت تهديد السلاح»، لحسن الرداد، الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، منذ أيام قليلة.

المخرج محمد عبد الرحمن حماقي يكشف كواليس فيلم «تحت تهديد السلاح»

وقال المخرج محمد عبد الرحمن حماقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان تجربة فيلم «تحت تهديد السلاح»، ممتعه، وإنها من أحسن التجارب التي خاضها في حياته، وحسن الرداد فنان جميل، ودائما يعمل على الدور التي يخوضه، ويحب أصدقائه.

وعن أصعب المشاهد التي واجهته خلال تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح»، قال المخرج محمد حماقي، مشاهد المستر سين، التي كانت بين حسن الرداد ومي عمر، وحسن الرداد وشيرين رضا، لاسيما عن مشاهد تشنجات حسن الرداد.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويحقق فيلم «تحت تهديد السلاح»، نجاح كبير، حيث يحقق إيرادات مرتفعة، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك في بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عباس أبو الحسن، جودي مسعود، من تأليف أيمن بهجت قمر.