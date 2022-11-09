حسن الرداد يعلن عرض فيلم «تحت تهديد السلاح» في ألمانيا

أعلن الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عرض فيلم «تحت تهديد السلاح» في ألمانيا، بعد غياب الأفلام المصرية نحو 60 عاما عن عرضها بدور العرض هناك.

ونشر حسن الرداد البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلا: فيلم تحت تهديد السلاح أول فيلم مصري يعرض في ألمانيا من 60 سنة بعد فيلم «جميلة» للمخرج يوسف شاهين.

فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» يعرض حاليا في عدد من دور العرض في مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية، الفيلم من بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.