«تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد يحقق مليوني جنيه منذ طرحه في دور العرض

نجاح كبير حققه الفنان حسن الرداد بفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، الذي احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، وحقق الفيلم 164 ألف جنيه إيرادات أمس الأربعاء.

واقترب فيلم «تحت تهديد السلاح» من تحقيق 2 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الأولي متفوقاً على 8 أفلام أخرى تتنافس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار الأكشن والإثارة، بدءا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

بعد نجاح فيلم «تحت تهديد السلاح» جماهيرياً، أعلن الفنان حسن الرداد عرضه في ألمانيا، بعد غياب الأفلام المصرية نحو 60 عاما عن عرضها بدور العرض هناك، فقد كان آخر فيلم تم عرضه في ألمانيا هو «جميلة» للراحل يوسف شاهين .

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.