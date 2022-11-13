حسن الرداد: ردود الأفعال على فيلم تحت تهديد السلاح «مكانتش متوقعة»

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته البالغة بحضوره في مهرجان القاهرة السينمائي، موضحًا أنه تفاجئ في الوقت ذاته، بردود الفعل الجيدة عن فيلمه «تحت تهديد السلاح»، رغم أنه لم يكن به طابع كوميدي، «مبسوط جدًا من ردود فعل المصريين والعرب، وكذلك الجاليات العربية اللي شافت الفيلم في أمريكا وإنجلترا وألمانيا، ردود الفعل مكنتش متوقعة نهائيا».

وأضاف «الرداد»، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن فيلم تحت تهديد السلاح، مستوحى من قصة حقيقية، «ده أول حاجة عجبتني في الفيلم، كتير أوي بشوف أفلام عالمية مستوحاه من قصص حقيقية بتشد جدا ليها، فالفيلم ده مستوحي من قصة حقيقية، وكتبها أيمن بهجت قمر ببراعة».

وأوضح الفنان حسن الرداد، أن شخصيته في الفيلم صعبة ومركبة، «أنا عملت أفلام كوميدية كتير، بس حبيت أغير، بس للعلم، الفيلم ده أول فيلم مصري يتعرض في ألمانيا منذ 60 سنة، وردود فعل الناس عليه بسطاني جدًا، أنا بختار العمل على حسب الدور، وتوقيت عرض العمل، وهل الناس تتقبل هذا النوع من العمل في الوقت الحالي أم لا، دي كلها عوامل كتير تخليني أوافق عن العمل ولا لأ».