الدولار الأسترالي يتراجع أمام العملة الأمريكية.. ومخاوف من زيادة الفائدة

انخفض الدولار الأسترالي إلى ما دون 0.67 دولار أمريكي، متراجعًا عن أعلى مستوياته في شهرين تقريبًا، بعد تحذيرات في الولايات المتحدة، للمستثمرين، من التفاؤل المفرط بشأن تقرير التضخم، في وقتٍ يتعين على الأسواق أن تركز على زيادة أسعار الفائدة.

4% ارتفاعا في الدولار الأسترالي

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 4% الأسبوع الماضي، بعد أن عزّزت أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، الآمال في ذروة التضخم وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل شدة، بينما أدى تخفيف قيود كوفيد في الصين إلى رفع المعنويات أكثر.

توقعات بارتفاع السيولة

وصرحت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، مؤخرًا، بأنّ معدل السيولة من المرجح أن يرتفع أكثر، لكنها أضافت أنّ التوقف النهائي في رفع أسعار الفائدة يقترب.

رفع سعر الفائدة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّم بنك الاحتياطي الأسترالي زيادة أقل من المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس، وتاريخيًا وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.49 في ديسمبر من عام 1973.

توقعات بمزيد من التراجع

ويتوقع تداول الدولار الأسترالي عند 0.66 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 0.62 في غضون 12 شهرًا.