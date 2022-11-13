12 حدثا حول العالم خلال 24 ساعة: أستراليا تكافح الإرهاب.. والحوثيون «يمنعون الضحك»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 12 حدثا تنوعت بين أمنية وسياسية وصحية، كان من أبرزها، مواصلة الحكومة الأسترالية في مكافحة الإرهاب، حيث أعادت إدراج 27 شخصا و36 كيانا على قوائم الإرهاب، فيما واصل الحوثيون انتهاكاتهم في العاصمة اليمنية «صنعاء» الخاضعة تحت سيطرتهم.

وفي العاصمة الأسترالية كانبيرا، جرى إعادة إدراج 27 شخصا و36 كيانا على قوائم الإرهاب، وأكدت في بيان، صادر عن وزارة خارجيتها، منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة والأموال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت وزارة الخارجية الأسترالية، إلى أنّه ستتم مراجعة قوائم الإرهاب في 2025، موضحة أنّ إتاحة الأصول للأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة الإرهاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا على متن قوارب في «بحر المانش»

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، أنقذ خفر «السواحل الفرنسي»، أكثر من 140 مهاجرا على متن قوارب في «بحر المانش»، خلال محاولتهم دخول المملكة المتحدة بصورة غير شرعية، فيما أدانت 4 دول «إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص»، في بيان مشترك، عمليات السفن الخاصة التي تعمل باستقلالية تامة عن سلطات الدولة المختصة لانتشال مئات المهاجرين من البحر.

وفي وقت سابق، هددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، «روما» بعواقب مترتبة على رفضها قبول المهاجرين، وأعلنت في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» المحلية، أنّ بلادها شددت الرقابة على الحدود بين البلدين.

وزير مغربي: نسعى لتشجيع الاستثمار في مجال المسيرات العسكرية

وعربيا، كشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي، عبداللطيف لوديي، عن بدء أنشطة تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا في تقرير خاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023، سعي الرباط إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي العراق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنّ عملية تسلم عبدالله ياسر سبعاوي الناصري، نجل الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الجانب اللبناني، جرت بتعاون وزارة الدخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة العراق لدى بيروت.

والناصري متهم بالمشاركة في مجزرة «قاعدة سبايكر» التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، في عام 2014، أسفرت عن مقتل نحو 1700 من مجندي القاعدة العسكرية الشباب.

وفي سوريا، أقدم مواطن على قتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وإصابة ابنة شقيقه، وإطلاق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية، حول قطاف محصول الزيتون، بمدينة «طرطوس»،

وفي اليمن، منع الحوثيون المدارس الحكومية والأهلية في العاصمة «صنعاء» الواقعة تحت سيطرة الميليشيات من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب، إلا بموافقة مسبقة، كما منعوا، الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

73 % نسبة المشاركة في الانتخابات البحرينية

وفي البحرين، التي شهدت انتخابات برلمانية، أمس السبت، أعلنت السلطات، أنّ نسبة المشاركة بلغت 73%، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، وقال وزير العدل، نواف المعاودة، في مؤتمر صحفي، إنّ نسبة المشاركة في الاقتراع كانت عالية جدا، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات.

وتنافس أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان، و30 مقعدا في البلديات، بينهم 94 امرأة، فيما سجلت البلاد نحو 14 ألف طلب تطوع، للمشاركة في في تنظيم الانتخابات.

وقال المعاودة، إنّه لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة الانتخابات البحرينية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وزير الخارجية البحريني عن الانتخابات: علامة مضيئة

وأشار وزير الخارجية البحريني، إلى علامة مضيئة على استدامة المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة لعاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى، مضيفا أنّ نجاح الانتخابات هو انتصار للوطن.

وفي باكستان، أجرى رئيس أركان الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، زيارات وداعية للثكنات العسكرية، وذكر الجيش في بيان، أنّ الجنرال باجوا زار حاميات «سيالكوت» و«مانجلا» كجزء من زياراته الوداعية لمختلف التشكيلات، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن من الأسماء المتداولة لقيادة الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، وقائد «فيلق كوجرانوالا» الجنرال محمد عامر.

بدورها، أبدت حركة «الإنصاف» الباكستانية، التي يتزعمها رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، عدم رضاها عن مسار التحقيقات في قضية محاولة اغتيال الأخير، الأسبوع الماضي.

وعلى هامش أعمال «منتدى باريس للسلام» في دورته الخامسة، بحث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس السبت، مع نظيره المالطي، إيان بورج، في العاصمة الفرنسية، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي قطاع الصحة، اشترت المملكة الأردنية الهاشمية، لوازم فحص سريع للتحري عن مرض «الكوليرا»، وأشار مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، إلى إجراءات وقائية شملت جميع القادمين من سوريا ولبنان، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

«الاتحاد الأوروبي» يمنح تونس 100 مليون يورو لتخفيف آثار كورونا غدا

واقتصاديا، يوقع «الاتحاد الأوروبي» مع تونس، غدا، اتفاقية بموجبها يمنح «التكتل»، تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها بهدف عودة النشاط الاقتصادي وتخفيف آثار فيروس كورونا.

بلغت الصادرات الإيرانية، من السلع إلى العراق نحو 4 مليارات دولار في الفترة من «21 مارس - 20 أكتوبر»، فيما أعرب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة «الإيرانية العراقية»، حميد حسيني، في تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، عن توقعاته بزيادة المتوسط التصديري الشهری بين 750 إلى 800 مليون دولار في الأشهر المقبلة.