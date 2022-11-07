تزامنا مع COP27.. إجراءات أستراليا للتكيف مع التغير البيئي والمناخي

بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ «كوب 27»، اتخذت أستراليا عدداً من الإجراءات في إطار خطة التكيف البيئي مع التغيرات المناخية، وبحسب مواقع عالمية وأسترالية فإن الغازات المنبعثة والمتسببة في الاحتباس الحراري نتيجة نشاط فاحشي الثراء بمستوى يعادل أستراليا بأكملها، وذلك جرّاء استثماراتهم في الأعمال كثيفة الكربون، مما دفع الحكومة الأسترالية لوضع خطة من أجل التكيف مع تلك التغيرات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المتزايدة.

أوجه التكيف مع التغير المناخي والبيئي في أستراليا

- تنظيم استثمارات الأثرياء وفرض ضريبة ثروة مع معدل عالٍ من زيادة الاستثمارات في الصناعات الملوثة.

- وضع ملكية الشركة المسببة في التلوث في صندوق استئماني لصالح الجهود البيئية.

- الملياردير الأسترالي التكنولوجي مايك كانون بروكس استحوذ على حصة كبيرة في شركة الطاقة الأسترالية AGL لمنعها من الاستمرار في تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم لمدة عقدين آخرين.

- بناء دفاعات أفضل للفيضانات وتجنب بناء المناطق السكنية بالقرب من المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات، وذلك من خلال بناء مدن جديدة على أرض مرتفعة، وسحب السكان بعيدًا عن السهول المعرضة لخطر الفيضانات، وقد يتطلب الأمر شراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية التكلفة وتخطيط الاستثمار.

- الاستثمار في الوقود النظيف واستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تواتر وتغيرات مناخية كبيرة في أستراليا

ووفقا للمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة السلام الأخضر والمنظمات العلمية العالمية مثل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، فإن تواتر وشدة الكوارث الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ سوف ينمو بسرعة في العالم، إلاّ أنّ هناك مخاطر شديدة بشكل خاص تحدق ببعض مناطق أستراليا، وتشير الأبحاث إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة العالمي يحدث في المدن، في حين تأتي انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري من المناطق الحضرية بشكل أكبر من غيرها.

مؤتمر المناخ

وتأتي الإجراءات الأسترالية تزامنًا مع مؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.