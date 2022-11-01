التضخم يدفع سعر الفائدة للزيادة السابعة في أستراليا

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.85% خلال اجتماعه اليوم، بما يتوافق مع توقعات السوق.

الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة

كانت هذه الخطوة هي الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة، إذ نقلت تكاليف الاقتراض إلى مستوى لم تشهده منذ أبريل 2013، وذكر المجلس أنَّ هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لأن التضخم في أستراليا مرتفع للغاية.

وأضافت اللجنة أنَّها شهدت الآن ارتفاع التضخم إلى ذروته بنحو 8% هذا العام، مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 7.75%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 4.75% في عام 2023، وما يزيد قليلاً عن 3% في عام 2024.

وأكّد المجلس أنَّه لا يزال حازمًا في التزامه برفع التضخم إلى المستويات المستهدفة وسوف يفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، كما رفع مجلس الإدارة سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%.د

متوسط ​​سعر الفائدة في أستراليا 3.85% من عام 1990 حتى 2022

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة في أستراليا 3.85% من عام 1990 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.50% في يناير 1990 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.10% في نوفمبر من عام 2020.

ومن المتوقع أنَّ يصل سعر الفائدة في أستراليا إلى 3.60% بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، ومن المتوقع أن يتجه سعر الفائدة الأسترالي حول 3.85% في عام 2023 و 3.15% في عام 2024.