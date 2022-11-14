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أحمد الخطيب

البيت الأبيض: بايدن يريد الحصول على ضمانات خلال الاجتماع مع نظيره الصيني

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أ ش أ
08:48 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي - جو بايدن

الرئيس الأمريكي - جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد إعادة فتح حوار وتحديد ضمانات، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، حسب ما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة لديها تصميم على تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول، وفي الوقت ذاته تحديد ضمانات وقواعد واضحة، كي لا تتحول المنافسة إلى صراع بين القوتين العظميين.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان محادثات طويلة في وقت لاحق اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

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بقلم أ ش أ