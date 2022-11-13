بايدن يشيد بنتائج الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، بالنتائج التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، مؤكدا أنّها عزّزت وضعه السياسي قبيل محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين بإندونيسيا.

قمة آسيان

وأضاف بايدن، في تصريح على هامش قمة آسيان المنعقدة بكمبوديا، حسب ما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية: «أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين».

يأتي ذلك بعد إعلان الحزب الديمقراطي الهيمنة على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فوز كاثرين كورتيز ماستو بمقعد في الكونجرس عن ولاية نيفادا.