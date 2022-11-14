«واشنطن»: بايدن يسعى لإعادة فتح حوار في اجتماعه مع نظيره الصيني

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن يسعى لإعادة فتح حوار وتحديد ضمانات في اجتماعه مع الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني، خلال لمشاركتهما في قمة مجموعة الـ20 ـ التي ستنطلق في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في «بالي» الإندونيسية.

قال «صندوق النقد الدولي»، على لسان مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، إن المواجهة «الأمريكية- الصينية»، تقسم العالم إلى كتل متعارضة، مما يعيد العالم إلى جولة جديدة من الحرب الباردة، وأعربت مسؤولة «الصندوق»، عن قلقها إزاء التشرذم العميق للاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جورجيفا: انكماش اقتصاد العالم بـ 1.5% في حال تصاعد المواجهة

وأشارت جورجيفا، إلى أنها عاشت فترة الحرب الباردة الأولى، وأعربت مديرة «النقد الدولي» عن اعتقادها أن الثانية فكرة غير مسؤولة. وأضافت جورجيفا، أنه في حال تصاعد المواجهة، سينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5%«أكثر من 1.4 تريليون دولار» على أساس سنوي.