بايدن في قمة آسيان: يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته في قمة شرق آسيا، «قمة آسيان» إنّه يجب احترام حرية الملاحة في بحري الصين الجنوبي والشرقي، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن: «ندعم حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي بشكلٍ سلمي، ووفقًا للقانون الدولي»، منوهًا بأنّه يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

بايدن: يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، لكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وعزّزت الصين تحديدًا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة من هذا البحر عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية فيه، وتسيير الدوريات البحرية في مياهه، وفقا لشبكة «بي بي سي».

ويتبادل الصينيون والأمريكيون الاتهامات بأنّ الجانب الآخر يعمد إلى عسكرة بحر الصين الجنوبي.