إصابة طالب إعدادي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع زميله بسوهاج

أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية، بجرح طعني في البطن، على يد زميله خلال مشاجرة بينهما بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج من مستشفى جهينة المركزي، بوصول المدعو «مروان ع ع ع» سن 16 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى.

الانتقال لموقع الحادث

وجرى تحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وبالانتقال لموقع البلاغ وسؤال شقيق المصاب المدعو«عمرو ع ع ع» سن 33 عاما حاصل على ليسانس حقوق، ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، أفاد باتهام المدعو «محمد ف ا م» سن 16 عاما طالب، بالمرحلة الإعدادية ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته وذلك بسبب المزاح بينهما.

ضبط المتهم وتحرير المحضر

وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته «سحجات بالكتف الأيسر» لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال محمد حسن، المحامي في تصريح لـ«الوطن»، إن عقوبة الضرب تصل إلى سجن 3 سنوات، بينما القاصر يحال وفقا لقرار المحكمة إلى دار تأهيل أو وضعه تحت وصاية وفقا لقانون الطفل.