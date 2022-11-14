تنفيذ 24 ألف وصلة مياه في 19 قرية ضمن «حياة كريمة» بمراكز سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مشروع الوصلات المنزلية بمركزى دار السلام وجرجا والجارى تنفيذها ضمن اعمال مشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 181 قرية بسوهاج.

تنفيذ صرف صحى داخل 19 قرية

حيث انه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 19 قرية بمركز دار السلام تشمل 24515 وصلة منزلية تم الانتهاء من 7500 وصلة وكذلك تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تشمل 43715 وصلة منزلية تم الانتهاء من 23901 وصلة.

16خدمة تقدمها مياه سوهاج

واوضح رئيس مياه سوهاج في تصريح انه تم تفقد مركز خدمة العملاء بمركز دار السلام الجارى تطويره ومركز خدمة العملاء بمركز جرجا المخطط رفع كفائته والتى تقدم اكثر من 16خدمة وذلك بهدف تقديم افضل الخدمات وتحقيق رضا العملاء هذا بالإضافة إلى تفقد المقر الادارى لفرع جرجا للتأكد من حسن سير العمل وتطبيق التعليمات التى تصدرها الشركة فى توزيع العمالة والتشغيل القياسى والصيانة القياسية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى.