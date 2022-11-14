مصرع شخص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالغربية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل، على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بتصادم تروسيكل وسيارة نقل

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي، أسفر عن مصرع شخص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص في العقد العقد الرابع من العمر، ومقيم بمركز ميت غمر، إثر تعرضه لحادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

رفع آثار الحادث

وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث.