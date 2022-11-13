إصابة 4 عمال في حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

أصيب 4 عمال، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بواسطة ثلاث سيارات اسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة بياض العرب شرق النيل، الذي وجه باتخاذ الاجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمود رمضان سيد، 17 سنة، مقيم قرية بلفيا، عامل، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن، وجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 5 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سالم علي، 30 سنة، مقيم قرية بني عفان، عامل، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر في الذراع الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سليم رمضان، 34 سنة، عامل، مقيم قرية دموشيا، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي حسين علي، 27 سنة، مقيم قرية الحلابية، عامل، ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.