مصرع سائق وإصابة 4 في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالمنيا

لقي سائق مصرعه، وأصيب 4 بينهم 3 أطفال، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بمدخل عزبة شاهين التابعة لقرية العمودين بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تصادم توك توك وتروسيكل بدون لوحات معدنية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم توك توك وتروسيكل دون لوحات معدنية، بطريق عزبة شاهين التابعة لقرية العمودين بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 4 أشخاص.

وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع أحمد خالد حسين 40 عاما سائق، مقيم بقرية كوم اللوفي، وإصابة كل من مرزوقة حسن عطية 28 عاما، ربة منزل، عبد الرحمن حسن خالد 7 سنوات، شقيقته أسماء 5 سنوات، خالد أحمد خالد 3 سنوات، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وجميعهم يقيمون بقرية كوم اللوفي وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم نقل جثة السائق لمشرحة المستشفى العام، وتم التحفظ علي التروسيكل والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.