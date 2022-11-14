سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 14-11-2022

ما زال سعر المعدن الأصفر، متذبذب بشكل واضح في البورصات العالمية، حيث شهد تذبذبا جديدا في الأسواق المحلية المصرية، حسب ما أوضح المهندس أحمد أسامة، السكرتير العام لشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وأكد أسامة لـ«الوطن»، أنّ التذبذب الحالي في أسعار الذهب على المستوى العالمي، يحدث بين ساعة وأخرى وليس يوم وآخر، ما يلقي بظلاله على الأسواق المحلية، ويصعّب التوقعات الخاصة بعمليات الشراء أو البيع، خاصة في ظل وجود الكثير من العوامل التي تؤثر بالفعل على أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1250 جنيها للجرام، وفق النشرة السعرية الصباحية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الأوقية: 1763 دولارا.

الذهب عيار 24 سجل 1429 جنيها.

عيار 18 سجل 1071 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 833 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10000 جنيه.

سجل سعر كيلو الذهب اليوم 1,385,997 جنيه.

ووفق آخر التقارير العالمية المتابعة للتغيرات المستمرة في بورصات الذهب عالميا، تبيّن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.1%، كما استقر سعر الأونصة عند 1756.54 دولار، بعد أن شهدت ارتفاعا في نهاية التعاملات الخميس الماضي بأكثر من 2%، وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في تلك الفترة بأقل من المتوقع في أكتوبر الماضي 2022.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة بالنسبة لأسعار الذهب 0.4% إلى 1759.70 دولار، وترتب على هذا ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 4.5% في البورصات العالمية، لذا يتوقع الخبراء الاقتصادين المتابعين لبورصات الذهب، وجود فرصة بنسبة 73.5% لرفع أسعار الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس، في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر 2022.