سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. تراجع 9 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب في بداية المعاملات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، حيث استقر سعر الأونصة عند النقطة السعرية 1712 دولارا، بينما انخفض سعر جرام عيار 21 نحو 9 جنيهات، ليباع الآن في محلات الصاغة 1226 جنيهًا، وتراجع الجنيه الذهب نحو 72 جنيها ليصبح 9808 جنيهات، مقابل 9880 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وتقدم «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر، بمنتصف التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

الأوقية: 1712 دولارا.

الذهب عيار 24 سجل 1401 جنيهات.

عيار 21 سجل 1226 جنيها.

عيار 18 سجل 1051 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 816.6 جنيه للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9808 جنيهات.

سعر جرام عيار 21

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 9 جنيهات خلال الساعات الأولى من التعاملات الصباحية في البورصات العالمية ليسجل الآن 1226 جنيهًا مقابل 1235 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

بينما تراجع عيار 24 نحو 10.5 جنيه، حيث أنه كان خلال البداية التعاملات 1411.5 جنيه بينما يباع حاليًا في محلات الصاغة 1401 جنيهات، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 7.5 جنيه، ليكون الآن الحصول عليه بسعر 1051 جنيهًا، مقابل 1058.5 جنيه صباح اليوم.

أما عيار 14 فيباع الآن في السوق المحلية بسعر 819.6 جنيه، بينما خسر الجنيه الذهب نحو 72 جنيها ليصبح بـ9808 جنيهات، مقابل 9880 جنيها.

وكان سعر الذهب قد انخفض في المعاملات الفورية 0.2% ليكون عند النقطة 1709.60 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% عند النقطة 1712.30 دولار.