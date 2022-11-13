توقعات سعر الذهب في مصر.. اعرف الوقت المناسب للشراء

شهد سعر المعدن الأصفر، ارتفاعا قياسيا الخميس الماضي، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، لذا تنتشر التوقعات وعمليات البحث عن سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل التذبذب في الأسعار على المستويين العالمي والمحلي، وما هو الوقت المناسب للشراء.

وفيما يلي، نستعرض في التقرير التالي، توقعات سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وآخر تحديثات الأسعار، والوقت المناسب للشراء.

توقعات سعر الذهب في مصر

وقال أسامة أحمد، السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الصعب توقع سعر الذهب عالميًا فضلا عنه محليًا، موضحًا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب.

وأضاف أن من تلك العوامل تقرير التضخم الأمريكي التي ينتظرها المستثمرون، فضلا عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي حيث توجد توقعات برفع سعر الفائدة على الدولار، وكل ذلك يمكن أن يؤثر بالسلب أو الإيجاب.

سعر الذهب في مصر اليوم

ووفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، جاء سعر الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

الأوقية: 1772 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1272 جنيها للجرام الواحد.

الذهب عيار 24 سجل 1454 جنيها.

عيار 18 سجل 1090 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 850.5 جنيه للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10176 جنيها.

الوقت المناسب للشراء الذهب

وبحسب تصريحات لنادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لبوابة «الوطن» قال إن المعدن الأصفر حافظ للقيمة، ويمكن الاستثمار فيه مهما ارتفع سعر الذهب.

وأضاف أن أفضل طرق الاستثمار في الذهب من خلال السبائك الذهبية، حيث أن المصنعية تكون أقل مقارنة بباقي الأنواع، تأتي بعد الجنيه الذهب بمصنعية مناسبة، يأتي بعدها المشغولات السادة عيار 21 وهي تكون ذات مصنعية معقوله.