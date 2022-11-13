سعر الذهب الآن.. عيار 21 في مصر يسجل 1272 جنيها

استقر سعر الذهب الآن، بمحلات الصاغة، نتيجة إغلاق التداول اليوم الأحد 13 نوفمبر بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، ومعظم محلات الصاغة في مصر، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم نحو 1272 جنيهًا، بينما استقر سعر الأونصة عند 1772 دولارا.

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن»، سعر الذهب الآن وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

الأوقية: 1772 دولارا.

الذهب عيار 24 سجل 1454 جنيها.

عيار 18 سجل 1090 جنيها للجرام.

عيار 14 سجَّل 850.5 جنيه للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10176 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1272 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب عالميًا

ووفق تقارير عالمية، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، إذ استقر سعر الأونصة عند 1756.54 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الخميس الماضي، وأظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1759.70دولار، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5% حتى الآن هذا الأسبوع، ويتوقع الخبراء العالميين هناك فرصة بنسبة 73.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر.