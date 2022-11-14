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برنامج «8 الصبح» يشيد بمانشيتات عدد «الوطن» اليوم

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محمد أيمن سالم
09:57 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
عدد الوطن

عدد الوطن

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، مانشيتات جريدة الوطن في عدد اليوم، في إطار استعراضه لأهم عناوين الصحف.

وتناول البرنامج مانشيت: السيسي يوجّه بجذب استثمارات الطاقة النظيفة لـ«اقتصادية قناة السويس»، وفيتش للتصنيف الائتماني: مصر حققت أفضل تحسن بمؤشر الإصلاح.

وأوضحت مقدمة البرنامج أنّ العناوين التي اتخذها الوطن في عدد اليوم متعلقة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، واستمرار جهود الدولة المصرية في قمة المناخ في نسختها الـ27.

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بقلم محمد أيمن سالم