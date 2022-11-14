حالة الطقس اليوم في البحيرة... سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين، معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلً على كافة الأنحاء، غائم جزئيًا في بعض المناطق، على أن يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية : شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، العظمي 25 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

سقوط أمطار على البحيرة

وتعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة أمس، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لاسيما على المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية» مع تعرضها للرياح.

وتواصل درجات الحرارة في البحيرة انخفاضها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كما تتوقع الأرصاد بسقوط أمطار اليوم على المحافظة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء حيث نفذت الوحدات المحلية نموذج محاكاة لعمل معدات رفع تراكمات المياه.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة صيانه أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط وشددت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منهم.