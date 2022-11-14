انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية المرقسية غدا

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي في دورته العاشرة، حتى 25 نوفمبر الجاري، بالكاتدرئية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في الفعاليات عدد من دور النشر التابعة للكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية، ويضم المعرض الكتب المتخصصة في أمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع، إضافة إلي كتب التراث وتعاليم الآباء.

ركن خاص بمؤلفات البابا شنودة

ويخصص المعرض ركنا لمؤلفات البابا شنودة الثالث من مركز معلم الأجيال التابع لكنيسة السيدة العذراء الزيتون، وركنا خاصا لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات تحمل تلك العظات المقروءة.

ويُقام على هامش المعرض عدد من الندوات والفعاليات، فيما يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بجناح مكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي «Coptic Orthodox Cultural Center»، كما تشارك أسقفية الشباب بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي.

انطلاق المعرض بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتجليس البابا

وجاء إطلاق الأسقفية للمعرض، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس بطريرك للكنيسة القبطية الأثوذكسية خلفا للبابا شنودة الثالث.

وتحرص أسقفية الشباب على إقامة معرض الكتاب، كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.

يذكر أن المعرض انطلق للمرة الأولى مع العيد الأول لتجليس البابا تواضروس، فتح أبوابه أمام جميع الأديرة والكنائس للمشاركه فيه.