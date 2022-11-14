حالة الطقس في مطروح والمدن الساحلية.. أمطار تصل إلى 40%

تختلف حالة الطقس اليوم في مطروح والإسكندرية عن غيرها من المدن والمحافظات الأخرى في الصعيد وسيناء، ويسود طقس خريف مائل للبرودة صباحا، ومع سقوط أمطار على مختلف السواحل الشمالية الغربية للبلاد في العديد من المدن، بدءا من مدينة السلوم غربا ومرورا بمدن ومناطق سيدي براني والنجيلة والمتاني ومرسى مطروح وسيد حنيش والجراولة ورأس الحكمة وفوكة والضبعة والعالمين وحتى العجمي والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية

وتأتي حالة الطقس اليوم في الإسكندرية ومطروح غير مستقرة طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أنة متوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل من 30% وحتى 40% على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

أمطار في محافظة مطروح

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتركز سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة، في حين تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح.

غيوم وشبورة مائية

وذكرت أن السواحل الشمالية الغربية خاصة الإسكندرية حتى مطروح، تشهد غيومًا في سماء المدن وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مختلف الأنحاء.

تراكم المياه على طريق السلوم

وشهدت محافظة مطروح والإسكندرية خلال الساعات الأخيرة سقوط أمطار غزيرة، ضربت جميع المدن الساحلية؛ مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المياه على طريق مطروح السلوم، ودفعت محافظة مطروح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية والمرور بفرق طوارئ لسحب المياه على طريق السلوم.