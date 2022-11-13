محافظ الإسكندرية: رفع درجة الطوارئ في القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية لمواجهة الأمطار، مشيراً إلى أنه تم الدفع بعدد 30 سيارة ومعدة صرف صحي وعدد 3 بدالات للتعامل مع الموقف.

وأشار بيان محافظة الإسكندرية، اليوم أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تابعت أعمال الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع العجمي وذلك بعد تعرض الحي لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في العجمي

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه على الفور توجه الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد بالمحافظة، وبحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والسيد موسى رئيس حي العجمي، لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي.

رفع حالة التأهب في الإسكندرية

على الصعيد ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة مع طقس الإسكندرية تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.