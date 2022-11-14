تشييع جثامين أسرة من 3 أفراد في كفر الشيخ بعد العثور عليهم مقتولين داخل المنزل

شيع أهالي قرية الشُقة، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، جثامين ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة عبارة عن أب وأم مسنين ونجلهما المدرس المقيم معهم بذات المنزل، والذين عثر عليهم أمس الأحد، وهم في حالة تعفن نتيجة مقتلهم منذ عدة أيام، حيث انتهى الطبيب الشرعي فجر اليوم، من توقيع الصفة التشريحية على الجثامين الثلاثة تنفيذًا لقرار جهات التحقيق.

كانت جهات التحقيق بكفر الشيخ قد قررت عقب انتقالها أمس لموقع الحادث لمعاينة، انتداب الأدلة الجنائية للفحص، ورفع آثار الحادث بموقع الجريمة، كما قررت جهات التحقيق نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

آثار ذبح في الرقبة

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من المدعو «س.أ.ا»، 56 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الشُقة التابعة لمركز قلين، باكتشافه وفاة، شقيقته، وزوجها، ونجلهما وبهم آثار ذبح بالرقبة.

العثور على الجثامين في حالة تعفن

وكشف البلاغ عن اكتشاف الفلاح المذكور صاحب البلاغ زوج شقيقته المدعو «ج.م.م.ع»، 80 عامًا، فلاح، جثة هامدة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وشقيقته «أ.س.ا»، 75 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما «م.ج.م.م.ع»، 45 عامًا، مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، والجثث الثلاثة في بداية حالة تعفن.

وانتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورجال مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين المتوفين المذكورين داخل منزلهم المكون من طابق واحد عبارة عن شقتين متجاورتين، وتوجد جثة الأول رب الأسرة في غرفة معيشة الشقة الأولى، وجثتي الثانية، والثالث الزوجة، والابن بصالة الشقة الثانية مُسجين على ظهورهم ويرتدون ملابسهم كاملة.